В Новосибирской области подросток потерялся во время пробежки и заявил о похищении

В Новосибирском районе успешно завершились поиски школьника из села Сосновка, который утром ушел на пробежку и не вернулся. Об этом сообщает «НГС».

14-летний мальчик вышел на утреннюю пробежку в лес и не вернулся, его родители забили тревогу. Школьника нашла знакомая, которая пошла на его поиски вместе с собакой, мальчик ушел глубоко в чащу.

Родителям подросток заявил, что его похитили, по словам подростка, неизвестные якобы затолкали его в машину и увезли в лес. В пресс-службе регионального МВД опровергли информацию о похищении, предварительно установлено, что противоправных действий в отношении него не совершалось.

До этого сообщалось, что в Уфе девушка выдумала похищение после вечеринки с друзьями. В день инцидента 16-летняя школьница распивала спиртные напитки в компании друзей. Позже россиянка ушла от компании и заблудилась во дворах. Спустя некоторое время она упала и травмировала руки, ноги и живот. После этого она позвонила матери и заявила, что неизвестные затолкали ее в багажник своей машины и увезли в гаражи. Позже девушка заявила, что выдумала похищение. В отношении школьницы возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее в Приморье восьмилетняя девочка от скуки заявила в полицию о своем похищении.