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Врач рассказала, сколько часов сна нужно взрослым и детям

Врач Устинова: детям и взрослым необходимо спать восемь часов

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Оптимальное количество сна для взрослых и для детей едино — восемь часов. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-терапевт, диетолог Елена Устинова. При этом, по ее словам, идеальной продолжительности отдыха не существует.

«Есть люди, которым действительно достаточно четырех часов Наполеона, но этого в обычной жизни практически не встречается. И чаще всего люди, которые хронически мало спят, очень сильно страдают от недосыпа и его последствий», — подчеркнула врач.

Она добавила, что в периоды активного восстановления, например, после болезни, потребность во сне может увеличиваться.

Невролог, остеопат, мануальный терапевт Андрей Галкин до этого говорил, что наиболее правильной и безопасной для здоровья позой во время сна считается положение на спине с поддержкой головы и шеи на средней по высоте и жесткости подушке. Матрас, по его словам, должен быть жестким или полужестким, чтобы поддерживать позвоночник в естественном положении, не создавая излишнего давления на отдельные участки тела.

Ранее сомнолог объяснила причины длительных и ярких снов.

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