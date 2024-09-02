Названо число людей, вывезенных из приграничных районов Курской области

Из приграничных территорий Курской области в безопасные районы за сутки были эвакуированы 248 человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«За сутки из приграничных территорий в безопасные районы убыли 248 человек. Воссоединились с родственниками 30 жителей», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что по их информации в 55 пунктах временного размещения (ПВР) Курской области находятся около семи тысяч человек. В свою очередь в 30 регионах в 199 ПВР находятся более 11,6 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей.

Кроме того, за сутки на телефон горячей линии МЧС поступило свыше 80 обращений. В оказании помощи пострадавшим жителям приграничных районов задействованы семь психологов ведомства.

До этого сообщалось, что порядка 76 тысяч людей из приграничных районов Курской области, которые пострадали в результате вторжения Вооруженных сил Украины, уже получили от властей финансовую помощь. Как стало известно, произведены выплаты на общую сумму порядка 1,1 млрд рублей.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали число россиян, ищущих близких в Курской области.