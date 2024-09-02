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Экс-замруководителю Минцифры РФ хотят продлить арест

Прокурор попросил на полгода продлить арест экс-замглавы Минцифры Паршина

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Прокурор попросил Хамовнический суд Москвы продлить арест бывшему заместителю руководителя министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максиму Паршину, обвиняемому в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор попросил суд продлить Паршину арест на шесть месяцев, чтобы мера пресечения обеспечила участие экс-замруководителя министерства в процессе.

До этого стало известно, что Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о взяточничестве в отношении бывшего заместителя главы Минцифры России Максима Паршина и экс-генерального директора ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александра Моносова.

12 июля сообщалось, что Моносова отпустили из СИЗО, однако его текущая мера пресечения неизвестна. Адвокат Моносова отказался комментировать информацию о его освобождении.
Паршина и Моносова задержали 12 июля 2023 года в московском ресторане. В тот момент Моносов передавал Паршину 3,75 миллиона рублей.

Басманный суд первоначально назначил им домашний арест, но после обращения Генеральной прокуратуры Мосгорсуд изменил меру пресечения, и обвиняемых заключили под стражу.

Ранее в Екатеринбурге задержали замминистра и экс-начальницу одного из отделов министерства.

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