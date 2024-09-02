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Стало известно, как именно Дуров планирует вносить за себя залог

Прокуратура Парижа: Дуров внесет залог в €5 млн за себя частями

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lukomore.org/Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров планирует внести залог €5 млн за себя в несколько заходов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на парижскую прокуратуру.

«Предполагается, что депозит будет внесен несколькими частями», — рассказали журналистам в ведомстве.

Также в прокуратуре уточнили, что в ближайшее время Дуров и его защита смогут получить доступ к материалам дела против него и предоставить необходимые, по их мнению, элементы.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Его обвиняют в шести правонарушениях, в том числе ему вменяют администрирование онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций. Основатель Telegram взят под судебный надзор с залогом €5 млн, ему также запретили покидать Францию.

Ранее сообщалось, что Франция проигнорировала запрос России о консульском доступе к Павлу Дурову.

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