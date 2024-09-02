В Бурятии отец убил новорожденную дочь и спрятал тело в коробке

СК Бурятии возбудил уголовное дело по факту обнаружения тела младенца на веранде частного дома, в совершении преступления подозревают отца новорожденной девочки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел 31 августа в улусе Дэдэ-Ичетуй Джидинского района республики. В течение дня отец и мать новорожденной девочки распивали спиртные напитки, сожители поссорились. Мужчина схватил ребенка и нанес месячной дочери телесные повреждения. Соседка, пришедшая в гости, не обнаружив ребенка, сообщила в полицию об этом.

Спрятанное тело девочки в ходе осмотра было обнаружено на веранде в коробке. В ходе следственного эксперимента сельчанин показал, как наносил дочери удары. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого в Туве местный житель обвиняется в убийстве новорожденного ребенка. Мужчина во время ссоры с сожительницей схватил новорожденного сына и бросил на пол. Женщина успела подхватить ребенка, однако обвиняемый вырвал младенца из рук матери и снова его бросил. Новорожденного экстренно госпитализировали, однако от полученных травм он умер в больнице.

Ранее в Ростове-на-Дону родители убили младенца и расчленили тело в мясорубке.