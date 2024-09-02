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Ушаков назвал традицией поездки Путина на Халкин-Гол

Ушаков: поездки Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол стали традицией

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Wikimedia Commons

Поездки президента России Владимира Путина на празднование победы на реке Халхин-Гол в Монголии стали традицией. Об этом РИА Новости рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Данный визит приурочен к 85-летию победы советской и монгольской армий над Японией в сражениях у реки Халхин-Гол на востоке Монголии. Путин 3 сентября посетит Монголию для участия в торжествах, посвященных данному событию.

«В Монголии на государственном уровне весьма широко, каждые пять лет отмечается юбилей победы на Халхин-Голе и поездки нашего президента в Монголию по этому поводу стали доброй традицией», — отметил Ушаков.

Битва на реке Халхин-Гол — вооруженный конфликт между советско-монгольскими войсками и Вооруженными силами Японии у границ оккупированной японцами Маньчжурии и Монгольской Народной Республики. Он продолжался с весны по осень 1939 года. В 2024 году исполняется 85 лет победе СССР над Японией в этой битве.

До этого ФСБ России рассекретила документы о применении Японией биооружия против СССР во время битвы на Халкин-Голе.

Ранее Путин дал интервью монгольской газете.

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