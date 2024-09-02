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Россиянин проучил школьника палкой

В Калуге мужчина напал на школьника с палкой

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Телеграм-канал «Калуга Жесть»

В Калуге мужчина избил ребенка палкой во дворе дома. Все попало на камеры наблюдения у подъезда. Позже запись разместил Telegram-канал «Калуга Жесть».

Инцидент, по словам очевидцев, произошел 31 августа у дома 29 по улице 65-летия Победы. На кадрах видно, как мужчина в сопровождении нескольких детей подходит к мальчику, который сидит на скамейке. Мужчина что-то говорит ребенку, несколько раз замахивается на него палкой, после чего уходит.

По информации канала, мужчина утверждает, что всему этому предшествовал конфликт детей на площадке, в котором мальчик ударил девочку палкой.

«Нашел себе приключений на ровном месте. Теперь будет общаться с правоохранителями», «Какое право взрослый мужик имеет трогать пальцем чужого ребенка», «Бить необязательно, можно и поговорить», — прокомментировали видео подписчики канала.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.

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