Россиянин проучил школьника палкой

В Калуге мужчина избил ребенка палкой во дворе дома. Все попало на камеры наблюдения у подъезда. Позже запись разместил Telegram-канал «Калуга Жесть».

Инцидент, по словам очевидцев, произошел 31 августа у дома 29 по улице 65-летия Победы. На кадрах видно, как мужчина в сопровождении нескольких детей подходит к мальчику, который сидит на скамейке. Мужчина что-то говорит ребенку, несколько раз замахивается на него палкой, после чего уходит.

По информации канала, мужчина утверждает, что всему этому предшествовал конфликт детей на площадке, в котором мальчик ударил девочку палкой.

«Нашел себе приключений на ровном месте. Теперь будет общаться с правоохранителями», «Какое право взрослый мужик имеет трогать пальцем чужого ребенка», «Бить необязательно, можно и поговорить», — прокомментировали видео подписчики канала.

Ранее в Бурятии неизвестный ударил ребенка на детской площадке за отказ дать денег.