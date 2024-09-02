Российским регионам призвали доплачивать за снижение аварийности на дорогах

В России необходимо ввести новые меры по снижению аварийности на дорогах. Регионам, которым удается добиться в этом направлении хороших результатов, нужно выделять субсидии на установку камер видеофиксации на опасных участках дорог и на повышение «мотивации» местных властей стремиться к нулевой аварийности. Об этом в беседе НСН заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

На сегодняшний день рост количества камер наблюдения на дорогах на безопасность движения никак не повлиял, поэтому важно, чтобы на штрафах не просто зарабатывали, а использовали их для снижения числа ДТП, подчеркнул эксперт.

«Нужно давать квоты на субсидирование установки камер в труднодоступных и опасных местах. Нужно проводить больше работы ГИБДД в регионах, с губернаторами. Власти должны быть заинтересованы не только в получении штрафов, но и в безопасности», — объяснил он.

Крохмаль предложил предоставлять регионам дополнительное финансирование регионам, в которых значительно снижается аварийность. При этом в первую очередью, по его мнению, важно уделить внимание южному направлению и федеральным трассам.

«Там должна быть нулевая аварийность, это в наших силах. Китай, например, этого добился», — заключил эксперт.

Напомним, в России за прошлый год количество ДТП выросло на с губернаторами. Власти должны быть заинтересованы не только в получении штрафов, но и в безопасности», — объяснил он.

Крохмаль предложил предоставлять регионам дополнительное финансирование регионам, в которых значительно снижается аварийность. При этом в первую очередью, по его мнению, важно уделить внимание южному направлению и федеральным трассам.

«Там должна быть нулевая аварийность, это в наших силах. Китай, например, этого добился», — заключил эксперт.

Напомним, в России за прошлый год количество ДТП выросло на 4,5% — всего зафиксировано 132,4 тыс. аварий. В тройку лидеров по приросту числа ДТП вошли Калмыкия, Омская область и Тыва. А регионами, где больше всего произошло ДТП, стали Москва и Краснодарский край.

Ранее сообщалось, что в России отключат десятки дорожных камер.