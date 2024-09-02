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Россиянин задержан за передачу данных о ПВО Крыма

ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине данных о ПВО Крыма

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ФСБ

ФСБ задержала жителя Керчи за передачу Украине сведений о ПВО Крыма. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В ЦОС уточнили, что ему 23 года, он по заданию спецслужб Украины осуществлял сбор и передачу сведений о местах дислокации на территории Крыма средств противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ.

Возбуждено дело о госизмене, мужчине грозит срок до пожизненного, добавили в ведомстве.

До этого ФСБ задержала члена международной террористической организации, который, как утверждается, вербовал жителей Адыгеи в ряды террористов. Он склонял их к нападению на правоохранителей и последующему выезду в лагеря террористов в одной из стран Центральной Азии.

Ранее в России выявили более 90 подпольных оружейных мастерских.

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