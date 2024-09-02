Родителям рассказали, как собрать полезный ланчбокс школьнику

Еда школьника должна быть удобной для быстрого употребления, но в то же время здоровой, разнообразной и питательной. Об этом сообщила главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства, профессор Нисо Одинаева. Ее слова цитирует «Радио 1». При этом, по ее словам, пища должна сохранять свежесть на протяжении нескольких часов.

«Если ее планируется съесть в ближайшее время, после 2-3 урока, то можно положить ребенку с собой ломтики телятины, индейки, курицу, сыр или вареное яйцо. Если вы кладете хлеб, то лучше использовать цельнозерновой. В качестве дополнения положите в контейнер огурец, яблоко, банан, цукаты, сухофрукты», — пояснила Одинаева.

Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова в свою очередь подчеркнула, что в ланчбокс школьнику не следует класть колбасу, газированные напитки и сладости.

Врач-педиатр, заместитель главного врача по педиатрии сети клиник «Поликлиника.ру» Инесса Мисюра до этого назвала пять групп продуктов, которые должны быть в рационе школьника ежедневно. Это фрукты, крупы, овощи, молочные продукты, рыба и мясо.

Калорийность питания ребенка в 6-10 лет — 2,5 тысячи калорий, 10 лет и выше — 3,5 тысячи. Если ребенок занимается спортом — еще плюс 300-500 калорий, отметила специалист.

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