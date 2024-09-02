Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беременным женщинам посоветовали заниматься плаванием

Тренер Калиниченко: беременным женщинам полезно заниматься плаванием

close
Depositphotos

Беременным женщинам полезно заниматься плаванием, если у них нет противопоказаний к этой физической активности. Об этом рассказала директор Клуба спортивного плавания «Дельфин», тренер Каролина Калиниченко, передает Pravda.Ru.

«Это облегчит процесс родов. Однако при тонусе не рекомендуют плавать. Но я сама с тонусом в конце беременности плавала. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, — проконсультироваться с вашим лечащим врачом», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в целом плавание поможет облегчить состояние при болях от протрузий, грыж и искривления позвоночника, а также укрепить мышечный корсет и держать мышцы в тонусе. Помимо этого, такой вид спорта поможет похудеть, если заниматься им регулярно хотя бы через день, заключила Калиниченко.

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова до этого рассказала «Газете.Ru», что при нарушениях зрения, особенно близорукости, важно выбирать виды спорта, которые не перегружают глаза и не увеличивают нагрузку на сетчатку, а наоборот способствуют улучшению их здоровья, например плавание, волейбол или бадминтон.

Ранее россиянка выиграла золото Паралимпиады в плавании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами