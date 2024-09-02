Беременным женщинам посоветовали заниматься плаванием

Беременным женщинам полезно заниматься плаванием, если у них нет противопоказаний к этой физической активности. Об этом рассказала директор Клуба спортивного плавания «Дельфин», тренер Каролина Калиниченко, передает Pravda.Ru.

«Это облегчит процесс родов. Однако при тонусе не рекомендуют плавать. Но я сама с тонусом в конце беременности плавала. Важно обязательно перед тем, как начать тренироваться, — проконсультироваться с вашим лечащим врачом», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, в целом плавание поможет облегчить состояние при болях от протрузий, грыж и искривления позвоночника, а также укрепить мышечный корсет и держать мышцы в тонусе. Помимо этого, такой вид спорта поможет похудеть, если заниматься им регулярно хотя бы через день, заключила Калиниченко.

Врач-офтальмолог группы компаний BestDoctor, НМИЦ ГБ им. Гельмгольца Мария Белова до этого рассказала «Газете.Ru», что при нарушениях зрения, особенно близорукости, важно выбирать виды спорта, которые не перегружают глаза и не увеличивают нагрузку на сетчатку, а наоборот способствуют улучшению их здоровья, например плавание, волейбол или бадминтон.

Ранее россиянка выиграла золото Паралимпиады в плавании.