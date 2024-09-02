В результате взрыва в Новороссийске пострадал человек

После взрыва газа в жилом доме в Новороссийске пострадал один человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Россия. Кубань».

«Травму получил 1 человек. 30 человек эвакуировали», — рассказали авторы канала.

По данным Telegram-канала «Супер новости Новороссийска» в результате загорелась квартира.

«Горит квартира после взрыва газа на улице Видова, в районе заправки «Лукойл»», — говорится в публикации.

2 сентября в девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошел взрыв бытового газа.

Утром 1 августа два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

Ранее стало известно о выявленных нарушениях в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ.