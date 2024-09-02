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В России спрогнозировали сроки восстановления отношений с Западом

Депутат Чепа: восстановление отношений России с Западом может произойти быстро

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Виталий Белоусов/РИА Новости

После завершения украинского конфликта восстановление отношений России с Западом может произойти достаточно быстро. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с «Лентой.ру».

«С одной стороны, мы видим, что наши отношения со многими странами сегодня находятся на минимальном уровне за последние десятилетия. Это вина политиков таких стран», — заявил парламентарий.

Чепа отметил, что несмотря на это, в России понимают, что позиции бизнеса, людей, несмотря на колоссальную пропаганду, во многом разнятся с официальной линией государств. Поэтому восстановление отношений с западными странами действительно возможно.

Депутат также подчеркнул, что Россия открыта к диалогу. Более того, этот диалог может состояться только после того, как то или иное государство выразит готовность к диалогу. Однако, многие страны до сих пор «ждут и смотрят», как будет заканчиваться противостояние.

До этого замглавы Россотрудничества Павел Швецов заявил, что восприятие конфликта на Украине, России, а также гуманитарного сотрудничества с Москвой в Европе меняется, уходя от полного неприятия взаимодействия.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда стремился развалить Россию.

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