В жилом доме в Новороссийске произошел взрыв

Взрыв в девятиэтажном жилом доме в Новороссийске произошел, по предварительной версии, из-за бытового газа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

По его словам, пожарные уже находятся в здании, они ведут поиск возможных пострадавших.

Издание подчеркивает, что инцидент произошел в доме на улице Видова. В текущий момент горит квартира на четвертом этаже, после взрыва выбиты стекла здания, говорится в публикации.

Утром 1 августа два подъезда пятиэтажного жилого дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле обрушились в результате взрыва бытового газа. В Дзержинском районе, где расположен дом, был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о «выполнении работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей» (ст. 238 УК РФ).

7 августа сотрудника газовой службы в Нижнем Тагиле отправили под домашний арест до 1 октября по делу об обрушении части дома. По данным прокуратуры, мужчина входил в состав бригады, которая выполняла работы по техническому обслуживанию газопровода и оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская в микрорайоне Вагонка, где произошел взрыв.

Ранее стало известно о выявленных нарушениях в доме в Нижнем Тагиле, где взорвался газ.