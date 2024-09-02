В России втрое увеличился поток иностранных туристов

Летом 2024 года поток организованного въездного туризма в Россию вырос в 2,5–3 раза по сравнению с летом прошлого года. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, наибольшее число туристов прибыли в Россию из Китая — его доля в среднем по рынку составила 60-65%. На втором месте расположились страны Персидского залива (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Оман, Кувейт, Бахрейн): они совокупно заняли 15-20% рынка. За ними идут Индия и Иран – по 5-7%, страны Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Вьетнам) – около 5-6%.

В АТОР отмечают, что увеличение турпотока на эти величины было прогнозируемым, однако показатели до сих пор не достигли уровня, который был до пандемии COVID-19.

«Одна из основных причин медленного восстановления турпотоков – это дороговизна авиаперевозки. Несмотря на рост авиасообщения со многими зарубежными странами, цена билетов на 20-30% выше ожиданий интуристов», — говорится в публикации.

По данным АТОР, изменилась логистика пребывания иностранных туристов в России. Если раньше основной точкой притяжения был Петербург (благодаря превалирующей доле европейцев), теперь 90% иностранных туристов прибывают в Москву. Около трети из них заодно посещают и Петербург. Среди городов «второго эшелона» заметны Мурманск, Сочи и Казань. Отдельно можно выделить Приморье: около половины всех организованных групп китайцев приезжают туда.

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