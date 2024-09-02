В Кемерово дети пошли в 1-й «Z» класс

В Кемерово учеников школы №45 вывели на линейку с табличкой 1-й «Z» класс. Фотографию с линейки опубликовал портал NGS42.RU.

Появление такого класса, название которого было переименовано в поддержку спецоперации России на Украине, местные журналисты объяснили приходом в школу сотен первоклассников.

При этом журналистка Ксения Собчак опубликовала заявление директора школы Ольги Антроповой о том, что 1Z класса в школе нет — используются обычные буквы русского алфавита. При этом завуч той же школы по воспитательной работе Татьяна Друцкая предположила, что написание буквы было изменено по инициативе педагога.

До этого в Свердловской области школу эвакуировали во время линейки из-за коробки. Инцидент произошел в школе №4. Правоохранители нашли в коробке только личные вещи, никаких угроз для детей и учительского состава предмет не представлял.

Ранее в Нижнем Тагиле руководство 32-й школы решило не пускать родителей на линейку.