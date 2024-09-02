В ЛНР тушат масштабный пожар, который повредил 41 дом

Возгорание сухой травы на площади 300 гектар произошло у поселка городского типа Боково-Платово в Антрацитовском районе ЛНР, в результате огонь перешел на 41 частный дом, 86 построек и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Огонь повредил 41 частный дом, 2 барака, 86 построек, автомобиль», — говорится в сообщении.

По данным чрезвычайного ведомства, быстрому распространению огня способствовал сильный ветер, чьи порывы достигали 19 метров в секунду. Огонь распространился на частные дома на трех улицах: Циолковского, Артема, Некрасова.

В результате произошедшего, пострадали пять человек, двое из них получили травмы несовместимые с жизнью.

С места пожара сотрудники ведомства эвакуировали 32 человека. Для их размещения подготовлена гостиница «Антрацит». Администрация района также обеспечила транспорт для перевозки эвакуированных в пункт временного размещения.

В МЧС подчеркнули, что всего к тушению пожара привлечено более 40 человек и восемь единиц техники.

До этого со слов научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщалось, что чрезвычайный класс пожарной опасности сохраняется в девяти регионах России.

Ранее в Ростовской области загорелась сухая растительность.