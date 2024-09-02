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Власти Батайска отчитались о торжественной линейке фото из досугового центра

Baza: в Батайске похвастались ремонтом гимназии фотографиями из другого места

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Телеграм-канал «Baza»

Администрация Батайска опубликовала сообщение о торжественной линейке в «обновленной гимназии», прикрепив к нему фото из другого места. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Торжественная линейка прошла в обновленной гимназии №7. Глава города Роман Волошин поздравил учеников, преподавателей, родителей», — говорится в публикации мэрии, которая до сих пор находится в сети в первоначальном варианте.

При этом, по словам местных жителей, фотографии с линейки были сделаны в Городском культурно-досуговом центре, а в гимназии, о которой шла речь, продолжается ремонт — там идет заливка бетона и укладка плитки.

До этого в Свердловской области эвакуировали школу во время линейки из-за коробки.

Инцидент произошел в школе №4. Переполох вызвала коробка, предположительно, оставленная кем-то из педагогов. На место выезжали саперы и силовики, а участников линейки вывели с территории учреждения. Правоохранители нашли в коробке только личные вещи, никаких угроз для детей и учительского состава предмет не представлял.

Ранее в Белгороде провели все школьные линейки в закрытом формате.

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