Политолог предупредил о «невидимых базах» ваххабитов в РФ

В России есть «невидимые базы», в которых могут скрываться целые батальоны радикальных исламистов — ваххабитов. Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» рассказал политолог и эксперт по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

«Я работал в Питере много лет. Еще в 2008 году было ясно, что на крупных овощных базах можно спрятать минимум батальон вооруженных ваххабитов. Там работали и продолжают работать толпы диких людей», — высказался специалист.

По мнению Михайлова, бороться с радикализмом можно путем ужесточения законодательства и введения ограничений на въезд в РФ.

До этого политолог Илья Ухов, комментируя репортаж из дагестанского села Сергокала, откуда были родом террористы, устроившие теракт в Дербенте и Махачкале, заявил, что бесконтрольная миграция и коррупция в ряде северокавказских регионов России создают ситуацию, при которой идеология ваххабизма в стране выходит на режим самоокупаемости.

Ранее сообщалось, что в Мытищах группа мигрантов организовала «шариатский патруль».