Студентка попала в больницу, съев кусок хлеба с острым шипом внутри

В Индонезии студентку колледжа доставили в больницу после того, как она съела хлеб с острым шипом внутри, пишет World of Buzz. По ее словам, она сделала это по вине однокурсников, которые над ней издевались.

Как пишут СМИ, состояние поступившей в больницу студентки было настолько плохим, что она могла передвигаться только в инвалидной коляске. Пациентка рассказала врачам, что съела кусок хлеба с острым металлическим шипом. По словам пострадавшей, сделать это ее заставили одногруппники, которые над ней издевались.

Врач Элианда Фитриа, которая оказала необходимую помощь студентке, добавила, что операция по удалению шипа была сложной, так как посторонний предмет зацепился острым краем за заднюю часть горла. Медик также выразила глубокую обеспокоенность состоянием пациентки , подчеркнув, насколько болезненным был для той этот опыт.

«Она не могла перестать плакать», — добавила врач.

Пользователи соцсетей тоже выразили поддержку в адрес студентки и потребовали наказать виновных.

«Я надеюсь, что те, кто издевается над другими, столкнутся с серьезными последствиями за свои действия», — пишут комментаторы.

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