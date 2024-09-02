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Россиянин ранил незнакомку гвоздем в шею, чтобы привлечь внимание жены

В Улан-Удэ мужчина напал на 17-летнюю незнакомую девушку из-за обиды на жену

Житель Улан-Удэ пришел на работу к своей гражданской жене и напал с гвоздем на незнакомку, сообщили в полиции Бурятии.

По данным республиканского УМВД, инцидент произошел сегодня днем в столовой в Железнодорожном районе города. Посетитель пришел туда, чтобы поговорить со своей сожительницей, которая работает в сфере общепита, но женщина продолжать с ним общение не хотела.

Тогда 37-летний мужчина, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, выхватил гвоздь, найденный им на улице, и приставил его к шее оказавшейся поблизости девушки. 17-летняя потерпевшая получила ранение.

Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии. На допросе он признался и раскаялся в содеянном, объяснив, что этим поступком пытался привлечь внимание сожительницы и заставить ее поговорить с ним. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, отметили в пресс-службе полиции.

Ранее пьяный житель Ульяновска пришел на работу к бывшей жене и угрожал ей ножом.

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