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В Калининграде локализовали пожар

В Калининграде локализовали пожар на крыше жилого дома

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в Калининграде локализовали пожар на крыше жилого дома на площади 250 кв. м. Сообщение чиновника размещено в его Telegram-канале.

«Эвакуировали 14 человек, в том числе четверых спасли из застрявшего лифта. Эвакуация продолжается», — сообщил он.

Предварительной причиной пожара названо короткое замыкание. На месте работают дознаватели.

К тушению пожара, которому присвоен повышенный уровень сложности, привлечено 16 единиц техники и около 85 человек личного состава.

До этого сообщалось, что в жилом доме в Калининграде горят самые дорогие квартиры — с панорамными окнами.

В ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

Ранее под Калининградом задержали фермера, который тушил сигареты о восьмилетнего мальчика.

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