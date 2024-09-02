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Бывшему участнику СВО, убившему женщину у заброшенного ДК, избрали меру пресечения

В Петербурге арестовали бывшего участника СВО за расправу над женщиной у ДК

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Shutterstock

В Санкт-Петербурге суд вынес постановление об избрании меры пресечения для мужчины, которого подозревают в убийстве женщины у заброшенного Дворца культуры «Невский». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина будет находиться под арестом до 29 октября.

Инцидент с его участием произошел 28 августа. По версии следствия, подозреваемый встречался с новой знакомой за заброшенным ДК. Правоохранители утверждают, что у мужчины был умысел расправиться с потерпевшей — он нанес ей два удара неустановленным предметом в грудь, после чего женщина скончалась на месте происшествия.

По информации издания 47news, мужчина ранее отбывал срок в колонии, где был завербован на СВО. 34-летняя погибшая — уроженка Ростовской области, женщина якобы искала знакомства с подозреваемым.

Ранее приехавший в отпуск участник СВО убил свою бывшую жену и выстрелил в ее нового мужа.

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