Суд вернется к рассмотрению дела о разводе Бакальчуков

Савеловский суд Москвы назначил на 12 сентября подготовку дела к судебному разбирательству по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук к ее мужу. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд неоднократно откладывал производство по разводу Бакальчуков в связи с «техническими причинами» — запросом дополнительных документов, писал РБК.

23 июля основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила о разводе с мужем. Это произошло после того, как ее супруг встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил о «рейдерском захвате» Wildberries. 30 июля Бакальчук сообщила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака с Владиславом Бакальчуком, но суд оставил его без движения.

Ранее Бакальчук рассказала о давнем разладе с мужем.