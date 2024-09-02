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Путин призвал быть готовым к борьбе

Путин призвал быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе и успех будет обеспечен. Об этом заявил президент России Владимир Путин на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла».

Таким образом глава государства ответил на вопрос о том, какой девиз дает ему силы в трудные минуты.

«Если вспоминать Суворова, есть конкретное выражение, но можно придать ему и более широкое значение: «Пуля — дура, штык — молодец». Надо быть в форме и всегда бороться, всегда быть готовым к борьбе — и успех будет обеспечен», — заявил президент.

До этого российский лидер рассказал школьникам о вреде короткого сна и посоветовал не следовать его «плохому примеру».

Путин признался, что сегодня спал только четыре часа, а обычно спит по шесть. Он рассказал, что не может нормально организовать свой рабочий день.

Накануне телеканал «Россия 1» сообщил, что Путин на этой неделе посетит Монголию и совершит ряд региональных поездок.

Ранее Путин отметил успех российской армии в Донбассе.

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