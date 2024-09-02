Юноша сбежал в соседнюю страну, спасаясь от родственников своей 17-летней возлюбленной

На индийско-пакистанской границе задержали 20-летнего пакистанца, который вынужденно оказался на территории Индии, спасаясь от родственников возлюбленной. Об этом сообщает News9Live.

В публикации говорится, что молодой человек, представившийся как Джагси Коли, был пойман пограничниками 24 августа в Бармере, штат Раджстан. Его арестовали за незаконное пересечение границы и передали местной полиции для допроса. Задержанный признался, что сбежал из деревни Горамари, которая находится в семи километрах от индийской границы, после того, как семья его 17-летней возлюбленной узнала о том, что они встречаются.

Юноша опасался, что родственники его несовершеннолетней подруги могут ему навредить, и покинул селение. Джагси сбился с пути и оказался в индийской деревне Джадпа, расположенной в 15 километрах от границы с Пакистаном. Местные жители заметили его и сдали пограничным силам после того, как незнакомец спросил у них, как добраться до округа Тхарпаркар в Пакистане. У задержанного изъяли мобильный телефон с двумя SIM-картами и ежедневник.

Во время допроса пакистанец рассказал, что, предложил своей девушке сбежать вместе с ним, но та не решилась на побег. Он заявил, что его сердце было разбито ее отказом, и он попытался свести счеты с жизнью, но выжил и решил спастись бегством, когда понял, что за ним гонятся члены семьи его возлюбленной. Он оказался у забора с колючей проволокой на индийской границе и перелез через нее. Какое наказание грозит мужчине за пересечение государственной границы, не сообщается.

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