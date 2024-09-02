Три области Украины остались без электричества

В трех областях Украины для потребителей отключена подача электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает национальная компания «Укрэнерго».

По техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

«Укрэнерго» информирует, что 2 сентября в течение суток Украина импортирует электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии, Румынии и Молдавии общим объемом 11 972 МВт в час. Экспорт не предполагается.

1 сентября сообщалось, что в Киеве, Днепре (Днепропетровске), а также в Житомирской, Кировоградской и Сумской областях Украины были введены аварийные отключения электричества.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что за плохую защиту энергообъектов на Украине хотят уволить главу «Укрэнерго».