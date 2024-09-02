Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Три области Украины остались без электричества

«Укрэнерго»: электричества нет в Кировоградской, Сумской, Черниговской областях

close
Anna Voitenko/Reuters

В трех областях Украины для потребителей отключена подача электроэнергии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает национальная компания «Укрэнерго».

По техническим причинам обесточены потребители в Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Кроме того, перебои с подачей электроэнергии наблюдаются в подконтрольных Киеву районах Запорожской области.

«Укрэнерго» информирует, что 2 сентября в течение суток Украина импортирует электроэнергию из Словакии, Польши, Венгрии, Румынии и Молдавии общим объемом 11 972 МВт в час. Экспорт не предполагается.

1 сентября сообщалось, что в Киеве, Днепре (Днепропетровске), а также в Житомирской, Кировоградской и Сумской областях Украины были введены аварийные отключения электричества.

26 августа Россия нанесла массированный удар ракетами и дронами по украинским объектам энергетики. По всей стране наблюдаются перебои со светом и водой, кроме того, нарушена работа железных дорог, а также повреждена Киевская ГЭС.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что за плохую защиту энергообъектов на Украине хотят уволить главу «Укрэнерго».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами