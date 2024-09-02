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Медведчук раскрыл, что скрывает Зеленский

Медведчук: операцией в Курской области Зеленский скрывает провалы на Донбассе

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Gleb Garanich/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский рассказывает о вторжении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, желая оставить провалы на Донбассе незамеченными. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей колонке на портале «Смотрим.ру».

«Взяв под контроль ВСУ менее пяти процентов Курской области, не решив при этом ни одной стратегической задачи, он (Зеленский — «Газета.Ru») делает вид, что дошел как минимум до Урала, и требует аплодисментов и «продолжения банкета»», — пишет политик.

Медведчук добавил, что многие военные аналитики на Западе понимают незначительность успехов украинской армии и бесперспективность их положения. В их число политик включил агентство Bloomberg, генерала в отставке Брэдли Герика, а также немецкого журналиста Юлиана Репке.

Незадолго до этого президент России Владимир Путин заявил, что атакой в Курской области руководство Украины пытается остановить наступление России на Донбассе. Российский лидер выразил уверенность в том, что эта провокация провалится и нужно будет переходить к мирным переговорам.

Ранее Песков заявил, что РФ уже начала отвечать на атаку Украины на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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