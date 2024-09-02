Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар произошел в жилом доме в Калининграде

Сильный пожар произошел в многоэтажном жилом доме в Калининграде

Сильный пожар произошел в жилом доме в Калининграде. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Горит дом на улице Эпроновской, 20.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место ЧП.

«Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал чиновник.

По данным канала «Калининград №1», предварительная причина пожара — короткое замыкание. Судя по распространенным кадрам, горит последний этаж и крыша высотки. Столб дыма виден издалека.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

1 сентября в Новой Москве загорелась квартира в многоэтажном доме.

Ранее пожар на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами