Сильный пожар произошел в жилом доме в Калининграде. Об этом сообщил корреспондент «Газеты.Ru».

Горит дом на улице Эпроновской, 20.

Врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил в своем Telegram-канале, что выехал на место ЧП.

«Большое возгорание. Подключены все силы и средства. На связи с МЧС», — написал чиновник.

По данным канала «Калининград №1», предварительная причина пожара — короткое замыкание. Судя по распространенным кадрам, горит последний этаж и крыша высотки. Столб дыма виден издалека.

До этого сообщалось, что в ночь на 1 сентября пожар произошел в многоэтажном доме в Татарстане. Находящийся внутри горящей квартиры подросток смог спастись, выбравшись на внешний блок кондиционера на девятом этаже. Школьника с помощью приставной лестницы спустили вниз и передали медикам.

1 сентября в Новой Москве загорелась квартира в многоэтажном доме.

Ранее пожар на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали.