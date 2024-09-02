Президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Тувы копить на машину вместо мотоцикла, назвав его опасным видом транспорта. Фрагмент открытого урока «Разговоры о важном» публикует ТАСС.

Один из школьников в беседе с главой государства рассказал о своей мечте — накопить на мотоцикл. Он поделился, что пытается сам собирать аппараты, и ему в этом помогает отец — инженер по специальности. В ответ Путин назвал мотоцикл опасным видом транспорта и посоветовал накопить на машину, чтобы «спокойнее было и маме, и папе».

«И квадроцикл опасный. Не езди на квадроцикле. Он переворачивается постоянно», — добавил президент.

2 сентября президент России посетил республику Тыва впервые за 10 лет. В Кызыле он осмотрел школу №20 имени Героев Отечества, а также провел урок для детей «Разговоры о важном».

До этого телеканал «Россия 1» сообщил, что Путин на этой неделе посетит Монголию и совершит ряд региональных поездок.

Ранее Путин призвал школьников не брать с него пример.