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Путин уверен, что Россия вернет нормальную жизнь в приграничье

Путин: ВС России сделают все для восстановления нормальной жизни в приграничье

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Илья Питалев/РИА Новости

Россия сделает все, чтобы жизнь школьников из российского приграничья стала нормальной и вошла в привычное русло. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, слова которого передает РИА Новости.

На открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в МБОУ «СОШ №20 имени Героев Отечества Кызыла», глава государства заверил, что власти думают о детях из Курской, Белгородской, Брянской областей, которые вынуждены заниматься онлайн или учиться в других коллективах.

«Страна, наши вооруженные силы сделают все для того, чтобы нормальная жизнь у детей в этих регионах восстановилась. Уверен, так и будет», — заявил Путин.

2 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода не будут работать две недели из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В указанный период также будут закрыты детские сады, они не будут работать даже в режиме дежурных групп, добавил он.

22 августа министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 114 школ в приграничных регионах России начнут новый учебный год дистанционно.

Ранее в Госдуме призвали ввести в школах форму в стиле императорской России.

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