Синоптики спрогнозировали москвичам на сентябрь летнюю погоду

До середины этой недели в Москве сохранится теплая погода. Затем к столичному региону приблизится более прохладный антициклон, а после этого жителей ждет бабье лето, которое на самом деле еще не началось, рассказал 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Сегодняшняя теплая и солнечная погода в столичном регионе – это просто продолжение лета, отметил метеоролог. Температура воздуха колеблется от +25 до +28 градусов. После 4 сентября ожидается небольшое похолодание до 20-22 градусов выше нуля, ночью температура опустится до +10 градусов в столице и до +5 в регионе, предупредил Шувалов.

В целом в Москве солнечная погода без осадков задержится до середины сентября – по словам синоптиков, это связано с надолго пришедшим в столицу антициклоном.

Напомним, до этого синоптики также сообщали, что в этом году в регионах Центральной России в этом году очень молодое бабье лето – с него началась осень. Однако при этом в первые декады сентября по ночам может холодать до 6-11 градусов выше нуля.

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