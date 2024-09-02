Дети издевались над сверстницей в Барнауле и заставляли ее кусать ботинок

Группа детей истязала маленькую девочку в Барнауле. Видео издевательств опубликовал Telegram-канал «В курсе».

По словам источника, несовершеннолетние напали на ровесницу у многоэтажки на улице Чудненко в Октябрьском районе города. Компания детей, в которой были и девочки, и мальчики, снимала издевательства на телефон. На появившемся в сети фрагменте школьник требует, чтобы пострадавшая укусила его ботинок и подносит ногу к ее лицу, пока его приятель удерживает голову жертвы.

В полиции уже знают о произошедшем, там заявили, что обращение по факту инцидента зарегистрировано в пункте полиции «Западный». В СУ СКР по региону сообщили, что следователи проводят доследственную проверку по статье «Истязание», решение о возбуждении уголовного дела будет принято по ее результатам.

Ранее банда детей в Бурятии избила мальчика и обсыпала его песком из-за бутылки.