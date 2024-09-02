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Токаев раскрыл, когда пройдет референдум по строительству АЭС

Токаев: референдум по строительству АЭС пройдет 6 октября

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Референдум в Казахстане по вопросу строительства атомной электростанции (АЭС) состоится 6 октября. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев во время своего послания к народу, передает Tengrinews.kz.

«Я всегда настаивал на необходимости принятия продуманного решения по вопросу строительства АЭС, широкого обсуждения в обществе планов стратегического характера», — сказал президент.

Глава республики отметил, что о проведении референдума он высказался еще в прошлом году. Токаев подчеркнул, что тема строительства АЭС в Казахстане находится на обсуждении уже год, это «достаточное время, чтобы граждане приняли решение». Казахский лидер подчеркнул, что общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС состоится 6 октября текущего года.

До этого Токаев сообщил, что Казахстан собирается активно развивать отношения с Китайской народной республикой, а также ставит одной из целей взаимодействия двух стран рост взаимного товарооборота до $100 миллиардов.

Ранее стало известно, где в Казахстане построят АЭС.

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