Тигр едва не растерзал опытную дрессировщицу в парке развлечений

Тигр ранил опытную дрессировщицу в австралийском парке развлечений, пишет The Guardian.

Накануне утром в тематическом парке Dreamworld в Голд-Кост произошел инцидент с участием одного из тигров и обученного дрессировщика.

«Это был единичный и редкий случай, и мы проведем тщательное расследование», — уверяют в парке развлечений.

По последним данным, 47-летняя укротительница тигров находится в стабильном состоянии. Она получила рваные и колотые раны руки и была доставлена в местную больницу. Известно, что пострадавшая является «опытным и старшим» хендлером.

Представитель австралийского отделения Всемирной организации защиты животных заявила, что этот инцидент стал «еще одним печальным напоминанием о том, что близкое общение с дикими животными, содержащимися в неволе в развлекательных целях, может быть опасным как для людей, так и для самих животных».

Ранее в США женщине предъявили обвинения после того, как она залезла в вольер к бенгальским тиграм и попыталась их погладить.