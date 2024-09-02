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Психолог объяснила, как наладить режим сна школьникам после каникул

Психолог Таранова: в первые недели сентября ребенок адаптируется к режиму сна

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Freepik

В первые недели сентября дети будут постепенно адаптироваться к школьному распорядку и новому режиму сна, поэтому в это время важно их поддерживать, объяснила детский психолог Ирина Таранова. Начинать нужно с более раннего засыпания, а также сокращения времени, проведенного с гаджетами, отметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.

Дети в ближайшее время столкнутся со стрессом, который связан с переходом от отказа от гаджетов в пользу учебы. Чтобы снизить психологическую нагрузку, делать это нужно начинать за неделю до учебы, считает психолог.

Подростки должны самостоятельно следить за режимом сна, так как это будет формировать у них чувство ответственности, считает Таранова.

«Самая главная рекомендация родителям – быть готовым к процессу адаптации детей, который сопровождается недовольствами, где-то перепадами настроения, где-то протестами», — предупредила психолог.

Родителям в это время нужно быть заботливыми и поддерживающими, а также спрашивать у детей, как им помочь быстрее адаптироваться. Большинство детей что-то скажут – к примеру, попросят их будить или снизить нагрузку в плане поддержания чистоты. Важно в этом случае прислушиваться в большей степени именно к ребенку, а не к психологу, заключила специалист.

Напомним, эксперты также советуют не бросаться с головой в учебу, начинать возвращение к учебной рутине лучше постепенно. Для поддержания мотивации они рекомендуют обратить внимание на положительные моменты, которые может предложить школа: встречи с друзьями, любимыми учителями или интересные предметы.

Ранее психолог призвала родителей не выставлять учебу монстром для ребенка.

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