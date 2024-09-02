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Пожар на горящей более двух недель нефтебазе в Пролетарске ликвидировали

ТАСС: в Пролетарске ликвидировали открытое горение на складах

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Открытое горение в городе Пролетарске Ростовской области, где более двух недель горели склады с топливом после падения обломков БПЛА, ликвидировано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Возгорание потушили. Расчеты сейчас на месте, сегодня смотрят еще, скажем так, на всякий случай, потому что сильный ветер. Но открытое горение ликвидировано», — заявил собеседник агентства.

В ночь на 18 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку дронов на Ростовскую область. Позднее стало известно, что обломки беспилотников упали на территорию промышленных складов в Пролетарске. В результате загорелось дизельное топливо.

20 августа глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич рассказал, что на нефтебазе в Пролетарске загорелись около 20 из 74 емкостей с дизельным топливом. Площадь огня составила 10 тысяч квадратных метров.

Ранее опубликовали видео возгорания на НПЗ в Москве после падения дрона.

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