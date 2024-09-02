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В Бурятии мальчик пришел к школе с автоматом и в каске

«Весь Улан-Удэ»: в Бурятии мальчик пришел к школе с автоматом и в каске

В столице Бурятии Улан-Удэ мальчик пришел к школе №17 с автоматом, одетый в балаклаву и каску. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Подросток гулял возле образовательного учреждения под громкую музыку из принесенной им колонки. Его появление вызвало панику среди пришедших к школе на линейку родителей и учеников.

В полиции установили его личность — оказалось, что к школе пришел ученик 6-го класса в страйкбольной форме с пластмассовым игрушечным автоматом, который собирался погулять с другом. Мальчик подчеркнул, что не собирался пугать окружающих. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Красногорске задержали мужчину, проехавшегося на автобусе с игрушечным автоматом. Мужчина не объяснил причину своего поступка. Правоохранители выяснили, что он является инвалидом 3-й группы и наблюдается в психдиспансере.

Ранее в Санкт-Петербурге ученик седьмого класса обстрелял из пневматики окна директора школы.

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