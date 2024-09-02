Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности тренда на подтачивание зубов пилкой для ногтей

Врач Антипенко: подтачивать зубы пилкой для ногтей может быть опасно

close
Shutterstock

Решение подточить зубы с помощью пилки для ногтей может испортить их форму и пропорции. Об этом «Москве 24» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко, комментируя появление такого тренда в интернете.

Помимо этого, такой метод коррекции может сделать зубы чувствительными к любым видам раздражения, поэтому они будут реагировать на горячее, холодное, сладкое, кислое, а также на прикосновение и пережевывание пищи.

«Кроме того, если курящий человек открыл внутреннюю ткань зуба, то уже через несколько лет та часть, которая ближе к режущему краю, а не к десне, будет иметь желтоватый или коричневатый оттенок за счет проникновения смол. Все это выглядит неэстетично и, что самое печальное, никак не отбеливается», — предупредил Антипенко.

По его словам, при желании исправить форму или внешний вид зубов лучше всего обратиться к стоматологу.

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог и пародонтолог Юлиана Романова до этого рассказала «Газете.Ru», что мнение о том, что кабинетное отбеливание вреднее домашнего, — это наиболее распространенный и максимально необоснованный миф об отбеливании зубов.

Ранее россиянам дали советы, как сохранить здоровье зубов в пожилом возрасте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами