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Уроженца Баку задержали после драки со стрельбой в центре Москвы

SHOT: в Москве задержан мужчина, устроивший стрельбу у ресторана на Патриарших

Предполагаемый стрелок задержан в Москве после инцидента в ресторане на Патриарших, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, стрельбу в центре столицы устроил 33-летний Дмитрий Х. Он родился в Баку, но сейчас проживает в Ленинском городском округе Подмосковья. Известно, что у мужчины есть жена и дети. Правоохранители нашли у него два травматических пистолета, при этом регистрация у владельца имелась только на один ствол. Также сообщается, что Дмитрий уже имел проблемы с законом, его подозревали в угоне автомобиля и экономических махинациях.

1 сентября он находился со знакомыми на веранде ресторана «Аист», повздорил с другими посетителями и начал стрелять в воздух. В момент задержания мужчина был пьян. Остальные участники конфликта покинули место происшествия на Lamborghini Urus, автомобиль разыскивают.

Накануне вечером в ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие. Информации о пострадавших нет. Очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей.

Ранее россиянин обстрелял дом сотрудника ГАИ, который выписал ему штраф за езду без прав.

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