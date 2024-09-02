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Шесть стран Юго-Восточной Азии обсуждают единую турвизу

Vientiane Times: страны Юго-Восточной Азии обсуждаю введение единой турвизы

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Shutterstock

Шесть стран Юго-Восточной Азии рассматривают возможность введения единой туристической визы шенгенского типа. Об этом сообщает лаосская газета Vientiane Times.

Издание сообщает, что инициативу обсуждают такие страны, как Лаос, Таиланд, Камбоджа, а также Малайзия, Мьянма и Вьетнам.

«Лидеры стран в основном положительно отреагировали на предложение, признав экономические и дипломатические преимущества возросшей текучести путешествий», — пишет издание.

Vientiane Times отмечает, что новая визовая схема может значительно увеличить туристический поток в указанные страны, а также создать более равномерное разделение экономической выгоды между этими странами, а также улучшить общий опыт путешествий для посетителей.

До этого в Альянсе турагентств России сообщали, что шансы на получение шенгенской визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство. При таком подходе процент отказов на получение документа в два раза ниже, чем при самостоятельной подаче заявления.

Ранее эксперт по туризму рассказала о настоящем отношении европейцев к россиянам.

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