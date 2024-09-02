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Священник открыл торговлю пивом, чтобы отреставрировать мечеть

В Португалии священник открыл торговлю пивом для восстановления мечети

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Depositphotos

Приходской священник церкви в португальском поселке Лориньян начал торговать пивом, чтобы провести реставрацию старинной мечети. Подробности сообщает портал Jam Press.

Отец Эдгар Клара не первый год помогает собирать средства на восстановление религиозных объектов. Мечеть, о которой идет речь, была первой в которой провели мессу после снятия осады с Лиссабона в 1147 году.

Чтобы собрать деньги на ее реконструкцию, Клара решил торговать освященным пивом сорта IPA под названием Santa Cruz с ароматом земляничного дерева и кардамона.

Он рассчитывает выручить с продаж порядка €2 тыс. Именно такая сумма нужна, чтобы отреставрировать алтари мечети и ее «красивые и представляющие большую ценность панели».

Продавать пиво будет магазин при церкви, а также один из пивных баров в Лиссабоне.

До этого сообщалось об инциденте в США, где приехавший из Польши священник организовывал благотворительные сборы и говорил, что средства идут в гуманитарные организации, а на деле потратил деньги на собственные нужды, включая пластическую операцию на животе, а также дорогую одежду, поездки на отдых и обеды в нью-йоркских ресторанах.

Ранее красноярского священника наградили за спасение товарища на СВО.

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