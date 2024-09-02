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В Харьковской области заявили о повреждении инфраструктуры

Глава Харьковской ОВА Синегубов сообщил о повреждении инфраструктуры

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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объект инфраструктуры был поврежден в Богодуховском районе Харьковской области на Украине после взрывов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано несколько попаданий в Харькове. Есть повреждения частного дома, другой гражданской инфраструктуры», — написал он.

Синегубов добавил, что около 8:00 по московскому времени после взрывов в селе Старый Мерчик Богодуховского района был поврежден объект инфраструктуры. Однако о каком именно объекте идет речь, чиновник уточнять не стал.

Вооруженные силы России начали наносить удары по украинским объектам инфраструктуры через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.

Удары наносятся исключительно по объектам энергетики, а также оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

Накануне координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что удар с последующим мощным взрывом был нанесен в Харькове по складу со снарядами, а также по Дворцу Спорта, где базировались Вооруженные силы Украины.

Ранее российские бойцы уничтожили реактивную систему HIMARS в Сумской области.

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