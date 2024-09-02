Эксперты составили топ-5 направлений для путешествий по России в бархатный сезон

Владивосток вошел в пятерку самых подходящих городов для путешествий по стране в бархатный сезон – эксперты считают погоду здесь идеальной в период с августа по октябрь. Соответствующий топ составили аналитики «Яндекс Путешествий», передает RT со ссылкой на исследование.

Специалисты считают, что именно во время бархатного сезона отдых во Владивостоке будет прекрасным. Туристам они советуют начать с осмотра Русского моста, который открывает необычные виды на море и окрестности, а также посетить на Русском острове Приморский океанариум. Добраться из Москвы до Владивостока можно за восемь часов, билет обойдется в 17,1 тыс. рублей.

Второй в топе популярных городов для путешествий в бархатный сезон – это Нижний Новгород. По мнению экспертов, это идеальный период для долгих прогулок и исследования старинных улочек и богатого наследия города. Сюда можно из столицы добраться за четыре часа, отдав за самолет 1,3 тыс. рублей.

Еще один город из пятерки самых востребованных – это Кисловодск, куда россияне едут ради целебных источников и живописных природных пейзажей. Самолет до Минвод из столицы обойдется в 3 тыс. рублей, а автобус до самого города – в 300 рублей.

Также в топ-5 направлений для бархатного сезона аналитики включили курортный город Избербаш на побережье Каспийского моря и популярный у жителей страны Калининград, который осенью отличается радует мягким климатом. Дорога от Москвы до Избербаша превысит 2 тыс. рублей, а до Калининграда – 3,5 тыс. рублей.

Напомним, Гидрометцентр сообщал, что в этом году на курортах Черного моря бархатный сезон продлится со второй декады сентября до середины октября. Дневная температура зафиксируется на отметке +25-27 °С, температура воды в море будет +24-25 °С.

Эксперт по туризму ранее рассказал, какие направления подешевеют в бархатный сезон.