Мужчина отравился через половые органы во время секса

Врачи из Ливана зарегистрировали первый случай пищевого отравления рисом через половые органы. Об этом пишет медицинский журнал Annals of Medicine & Surgery.

«38-летний мужчина обратился с недельной историей отека и покраснения полового члена, которые начались после эпизода сильной диареи и рвоты <...> через несколько часов после энергичного полового акта с женой», — говорится в публикации.

Медики установили, что мужчина был заражен бактериями, относящимися к виду Bacillus cereus. Обычно они появляются в вареном рисе, когда он портится.

Пострадавшего ливанца лечили фузидовой кислотой, которую используют для лечения глазных инфекций. Пациенту также наказали правильно мыть пораженную область и избегать половой близости, пока полностью не пройдут симптомы. Мужчине потребовался месяц, чтобы полностью вылечиться от заболевания.

Ранее исследователи назвали неочевидный фактор быстрого завершения полового акта.