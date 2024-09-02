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Мужчина отравился через половые органы во время секса

Annals of Medicine & Surgery: в Ливане мужчина отравился через половые органы

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Врачи из Ливана зарегистрировали первый случай пищевого отравления рисом через половые органы. Об этом пишет медицинский журнал Annals of Medicine & Surgery.

«38-летний мужчина обратился с недельной историей отека и покраснения полового члена, которые начались после эпизода сильной диареи и рвоты <...> через несколько часов после энергичного полового акта с женой», — говорится в публикации.

Медики установили, что мужчина был заражен бактериями, относящимися к виду Bacillus cereus. Обычно они появляются в вареном рисе, когда он портится.

Пострадавшего ливанца лечили фузидовой кислотой, которую используют для лечения глазных инфекций. Пациенту также наказали правильно мыть пораженную область и избегать половой близости, пока полностью не пройдут симптомы. Мужчине потребовался месяц, чтобы полностью вылечиться от заболевания.

Ранее исследователи назвали неочевидный фактор быстрого завершения полового акта.

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