Гладков сообщил о пострадавшей при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

В поселке Дубовое Белгородского района женщина получила ранение после воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

Глава области добавил, что в Белгороде есть прямые попадания в коммерческий и социальный объекты, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждения получил легковой автомобиль.

В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания, заключил Гладков.

До этого губернатор сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода будут закрыты две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России ночью сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины — один в Белгородской области и один над Черным морем.

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