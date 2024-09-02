Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков сообщил о пострадавшей при воздушной атаке ВСУ на Белгородскую область

Глава Белгородской области Гладков: после атаки ВСУ в Дубовом ранена женщина

close
«Настоящий Гладков»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

В поселке Дубовое Белгородского района женщина получила ранение после воздушной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ее доставили в больницу с минно-взрывной травмой и сотрясением головного мозга.

Глава области добавил, что в Белгороде есть прямые попадания в коммерческий и социальный объекты, в двух частных домовладениях выбиты окна, посечены фасады и кровли. Также повреждения получил легковой автомобиль.

В поселке Дубовое загорелись два дома и четыре автомобиля, в поселке Майский — один дом. Сотрудники МЧС ликвидировали очаги возгорания, заключил Гладков.

До этого губернатор сообщил, что все школы на Харьковской горе города Белгорода будут закрыты две недели из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны России ночью сбили два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины — один в Белгородской области и один над Черным морем.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами