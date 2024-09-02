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Драка со стрельбой произошла в центре Москвы

Прокуратура: в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой, пострадавших нет

В ресторане на Малой Бронной в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По предварительным данным, в ходе конфликта было применено травматическое оружие.

Информации о пострадавших нет. Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.

По информации Telegram-канала Mash, очевидцы слышали как минимум пять выстрелов. На место приехали правоохранители, они оцепили ресторан и эвакуировали посетителей. Мужчину, открывшего стрельбу, увезли в отделение.

«Мужчины начали спорить внутри заведения, потом вышли на улицу. Один из участников выхватил травмат», — уточнили в сообщении.

В июле в Москве произошел конфликт между таксистом и пешеходом. Драка, закончившаяся перестрелкой, произошла на юго-востоке столицы.

Ранее неизвестный прострелил руку мальчику, игравшему в мяч в Подмосковье.

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