Шивелуч выбросил пепел на высоту 8 км

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 8 км. Об этом сообщается в Tеlegram-канале «Института вулканологии и сейсмологии» (ИВиС) ДВО РАН (Российской академии наук).

«Активность вулкана опасна для местных и международных авиаперевозок», — подчеркнули ученые.

Если изначально длина пеплового шлейфа составляла порядка 50 км, то теперь он протянулся на 220 км к северо-востоку от вулкана.

Выброс произошел в 23:30 по местному времени 1 сентября (17:30 мск). Еще два выброса, на меньшую высоту — в 4 и 4,5 км — произошли в ночь на 2 сентября.

29 августа Шивелуч выбросил ресуспендированный пепел на высоту до 2,5 км.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5000 человек. Это один из крупнейших вулканов региона.

Ранее в Гидрометцентре РФ спрогнозировали девятикилометровую высоту пепла вулкана Шивелуч.