В Приморье начали проверку по делу о вымогательстве у ветерана СВО

Полиция начала проверку после того, как в Приморье нашли без сознания пытавшегося покончить с собой ветерана специальной военной операции (СВО), который до этого сообщал, что у него вымогают деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В краевом главке МВД сообщили, что в дежурную часть ОМВД России «Хасанский» обратился 27-летний мужчина с просьбой помочь в розыске брата, который собирался свести счеты с жизнью.

«Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2», — сообщили в ведомстве.

По результатам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.

Накануне сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело о вымогательстве у бойца СВО в Приморье.

Речь идет об истории солдата Никиты Носова, которая получила широкую огласку в социальных сетях. Журналистка Анна Шарипова опубликовала в своем Telegram-канале прощальное видео 21-летнего мужчины, который рассказал, что вернулся с СВО, так как лишился руки, и начал получать выплаты, которыми заинтересовались «местные бандиты».

По словам Носова, он обратился в местный СК и полицию, однако силовики отказались вести расследование. В полицейском отделении заявление солдата даже якобы разорвали у него на глазах.

Носов попросил Бастрыкина подключиться к ситуации, так как не один он пострадал от действий злоумышленников. После этого мужчина отправил видео родственникам и пропал. Спустя несколько часов его нашли живым и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Известно, что он до сих пор не пришел в сознание.

Ранее в Петербурге неизвестные избили участника СВО.